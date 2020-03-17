فيتنام تعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وماليزيا لمواجهة تفشي كورونا

هانوي- (د ب ا):

أعلنت فيتنام اليوم الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا ابتداء من مساء اليوم، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الخطوط الجوية الفيتنامية القول إنه سوف يتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى ماليزيا حتى نهاية الشهر الجاري.

وكانت ماليزيا قد أكدت في سابق من اليوم تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء الاصابة بفيروس كورونا .

ويذكر أن فيتنام أعلنت يوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 47.