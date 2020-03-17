أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

فيتنام تعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وماليزيا لمواجهة تفشي كورونا

02:52 م الثلاثاء 17 مارس 2020
فيتنام تعلق الرحلات الجوية مع فرنسا وماليزيا لمواجهة تفشي كورونا

أرشيفية

هانوي- (د ب ا):

أعلنت فيتنام اليوم الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا ابتداء من مساء اليوم، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الخطوط الجوية الفيتنامية القول إنه سوف يتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى ماليزيا حتى نهاية الشهر الجاري.

وكانت ماليزيا قد أكدت في سابق من اليوم تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء الاصابة بفيروس كورونا .

ويذكر أن فيتنام أعلنت يوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 47.

فيروس كورونا فيتنام فرنسا ماليزيا تعلق الرحلات الجوية

الخبر التالى:

مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا تنتقد التكالب على الشراء في المتاجر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل عزل 300 أسرة بسبب كورونا في الدقهلية