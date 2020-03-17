السائحون في نيبال يتخلون عن الرحلات في جبال الهملايا بسبب كورونا

كاتمندو- (د ب أ):

بدأ السائحون في جبال الهيمالايا بنيبال، ومن بينها منطقة إيفرست، التخلي عن رحلاتهم في أعقاب مكالمات الطوارئ الصادرة عن شركات الرحلات في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

ومازال مئات السائحين الذين حصلوا على تصاريح للقيام برحلات قبل قيام نيبال بإلغاء جميع تصاريح مجموعات الرحلات بسبب مخاوف من فيروس كورونا، موجودين على جبل إيفرست والطرق الرئيسية الأخرى.

ومن جانبها قالت نيما داوا، وهي مرشدة في شركة "جلوبال تشالينج" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، تقود مجموعة من السائحين البريطانيين إلى معسكر قاعدة جبل ايفرست، في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) من بلدة نامتشي بازار: "تتخلى المجموعات عن الرحلات، واحدة تلو الأخرى، بسبب الذعر من فيروس كورونا".

من ناحية أخرى، قال بالرام شريستا، مدير وكالة "هيمالايان إنكونتر" للرحلات ومقرها أستراليا، إن هناك نحو 150 سائحا من شركته، أغلبهم من أستراليا وأوروبا، مازالوا في منطقة إيفرست وأماكن أخرى.

وأوضح شريستا: "سنعيد 14 سائحا هولنديا من إيفرست اليوم، وسيتم استدعاء الآخرين بصورة تدريجية وإعادتهم إلى بلادهم قبل الإلغاء الجماعي لرحلات الطيران".

يذكر أن السياحة هي مصدر دخل رئيسي لنيبال التي اضطرت إلى تعليق حملة "زوروا نيبال 2020" التي كانت تهدف إلى جذب مليوني سائح، بصورة مفاجئة، بعد تفشي الوباء.