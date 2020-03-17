زيادة حالات الإصابة بالكورونا في باكستان 3 أضعاف تقريبا خلال 36 ساعة

إسلام آباد- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور "كوفيد-19" في باكستان بشكل حاد اليوم الثلاثاء، حيث تم تسجيل أكثر من 140 حالة جديدة خلال 36 ساعة.

وقال ساجد شاه، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك الآن ما لا يقل عن 195 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وتم تسجيل معظم الحالات في بلدة تفتان الحدودية، حيث تم عزل مئات الباكستانيين بعد عودتهم من إيران، البلد الذي يوجد به أكبر عدد من حالات الإصابة بعد الصين وإيطاليا.

ويخشى المسؤولون أن يرتفع عدد المرضى بشكل كبير، حيث لا يزال عدد كبير من المرضى المشتبه بهم ينتظرون نتائج الفحص .

واتخذت الحكومة عددا من الخطوات للسيطرة على انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية وحظر التجمعات العامة.

وتم اليوم الثلاثاء تأجيل الجولة النهائية من دوري الكريكيت بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بالكورونا على لاعب أجنبي كان قد غادر البلاد الأسبوع الماضي.

وقال وسيم خان، الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الباكستاني، للإعلام خلال إعلان القرار: "السلامة تأتي أولا، والكريكيت في المرتبة الثانية".

وأوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤقتا الإعادة الطوعية للاجئين الأفغان من باكستان. وتستضيف باكستان نحو 7ر2 مليون لاجئ أفغاني.

كما أعلنت وزارة الخارجية تعليق جميع الخدمات القنصلية العامة من 18 أذار/مارس حتى 3 نيسان/أبريل بسبب تفشي الفيروس.