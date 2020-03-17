إيران: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 988 والمصابين يتجاوز 16 ألفا

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 988 حالة، بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات بلغ 16 ألفا و169 بعد تسجيل 1178 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن 5389 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).