قطر: إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بسبب كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في بيان لها، إيقاف خطبة الجمعة والجماعة في مساجد قطر، ضمن إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، فيما تتحضر الدوحة لبدء التعليم عن بعد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تقرر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة إلى حين توافر شروط الأمان، والطمأنينة للمصلين ابتداء من صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، مع استمرار رفع الأذان في جميع المساجد.

وأضافت، أن ذلك يأتي عملا بمقاصد الشريعة العليا وعلى رأسها حفظ النفس، وحماية للمصلين والمجتمع من أذى الوباء، ومساهمة في تمكين وزارة الصحة العامة وهي الجهة المختصة بمحاربة انتشار الفيروس ميدانيا، وتأسيسا على فتوى اللجنة الشرعية بالوزارة والتي جاء فيها: "في حال ما إذا أقرت الجهات الصحية أن الوباء عام وأن احتمالية انتشاره في الأماكن العامة مؤكد، وأن خطره محقق غير موهوم، يمكن منع التجمعات".

وفي الأثناء، أكد إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، اكتمال كافة الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن كافة الأمور الفنية والتقنية أصبحت جاهزة لهذه العملية من حيث البرامج والفيديوهات والمعلمين والأفلام وقنوات اليوتيوب لجميع المراحل، فضلا عن التعاون مع شركات الاتصالات بالدولة لهذا الغرض لتسهيل الحصول على الإنترنت وتعزيز الأجهزة الإلكترونية.

وسجلت قطر، يوم أمس الاثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 439.