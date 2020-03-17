علماء استراليون يكتشفون كيفية محاربة جهاز المناعة فيروس كورونا

كانبرا- (بي بي سي):

قال علماء في أستراليا إنهم تعرفوا على الطريقة التى يحارب بها جهاز المناعة في جسم الإنسان فيروس كورنا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأظهر بحثهم، الذي نشر في دورية " ناتشر ميديسين"، أن الناس يتعافون من الفيروس الجديد بنفس الطريقة التي يتعافون بها من الأنفلونزا العادية.

ويقول الخبراء إن تحديد الخلايا المناعية يمكن أن يساعد أيضًا في تطوير اللقاح لمقاومة الفيروس.

ويضيف الخبراء أن تعافي العديد من الأشخاص من كوفيد 19 ، يعني أنه كان معروفًا بالفعل أن الجهاز المناعي يمكنه مقاومة الفيروس بنجاح.

وهذه هي المرة الأولى، التى يحدد فيها بحثا أربعة أنواع من الخلايا المناعية التي تقاوم فيروس كوفيد 19.

وقد تم تحديد هذه الخلايا من خلال تعقب مريض يعاني من حالة خفيفة إلى معتدلة من الفيروس ولا توجد لديه مشاكل صحية سابقة.

وكانت الحالة لسيدة تبلغ من العمر 47 عامًا من ووهان، في الصين حيث بؤرة انتشار الفيروس، وقد أودعت في مستشفى في أستراليا وتعافت في غضون 14 يومًا.