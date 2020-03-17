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إرنا: الكويت قدمت 10 ملايين دولار كمساعدة لإيران لمواجهة كورونا

01:37 م الثلاثاء 17 مارس 2020
إرنا: الكويت قدمت 10 ملايين دولار كمساعدة لإيران لمواجهة كورونا

موطنات يرتدون كمامة

طهران- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء بأن الكويت أعلنت تقديم عشرة ملايين دولار كمساعدات إنسانية لإيران لمكافحة كورونا المتحور.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الجابر الصباح أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تضامنه مع الحكومة والشعب الإيراني في مكافحة تفشي كورونا، وأعلن تقديم بلاده مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين دولار لإيران لمواجهة كورونا.

وثمن الوزير الإيراني موقف الكويت، ولفت إلى أن "مكافحة فيروس كورونا قضية عالمية تتطلب تعاونا إقليميا وعالميا".

ووفقا للوكالة، فقد قدمت كل من الصين وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران.

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