"الإصابات صفر".. شفاء جميع حالات كورونا في تيانجين الصينية (صور)

كتبت - رنا أسامة:

في بادرة أمل جديدة، سجّلت بلدية تيانجين في شمالي الصين انتصارًا كبيرًا في حربها ضد وباء "كوفيد-19" الفيروسي، مع شفاء جميع الحالات المُصابة بفيروس كورونا المُستجد، لتصبح خالية من المصابين.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" صورًا قالت إنها التُقِطت في 15 مارس، تُظهِر احتفال مجموعة من الأطباء بخروج آخر مُتعافٍ من المستشفى بعد تماثله للشفاء في تيانجين.

كما امتلأت مراكز التسوّق بالبلدية بشعارات وصور مُثبتة على لوحات إعلانية، بكلمات وصور تُعبر عن شُكرهم وتقديرهم لجهود الكوادر الطبية في مكافحة "كوفيد - 19"وحماية الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي انحسرت فيه أعداد الإصابات والوفيات في الصين القارية، مع تسجيل 13 وفاة من 21 إصابة خلال 24 ساعة. وبلغت حصيلة الوفيات في الصين منذ ظهوره بمدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي 3226 من إجمالي 80881 إصابة. فيما تعافى أكثر من 68 ألفًا.

والأسبوع الماضي، أُغلِق 14 مستشفى بشكل مؤقت بمدينة ووهان- بؤرة انطلاق وتفشي الوباء الفيروسي- بعد علاج ما لا يقل عن 12 ألف مُصاب بـ""كوفيد - 19".

وعالميًا، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروسي إلى أكثر من 6 آلاف من إجمالي أكثر من 182 ألف إصابة في 162 دولة ومنطقة، الغالبية العُظمى في دول (الصين، وإيطاليا، وإيران، وإسبانيا) على التوالي. فيما تماثل للشفاء أكثر من 79 ألف حالة.