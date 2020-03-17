سامح شكري يغادر إلى بوروندي في مستهل جولة أفريقية

القاهرة- (د ب أ):

غادر وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء القاهرة متوجها، بطائرة خاصة، إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، في مستهل جولة أفريقية تشمل سبع دول.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية فإن شكري سينقل لقادة الدول السبع رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشمل الجولة كلا من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر.

يذكر أن شكري قام خلال الأيام الماضية بجولتين عربية وأوروبية سلم خلالهما رسائل من السيسي إلى قادة عدد من الدول حول تطورات ملف سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا.

وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد في عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وازدادت حدة التوترات خلال الأسابيع الماضية بعد تغيب إثيوبيا عن اجتماع استضافته الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق ينهي الخلاف، بعد جولات من المفاوضات. ووقعت مصر من جانبها بالأحرف الأولى على الاتفاق.