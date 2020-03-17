الرئيس الفنزويلي يأمر بفرض الحجر الصحي على كافة أنحاء البلاد

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، بفرض إجراءات الحجر الصحّي في سائر أنحاء البلاد، للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ الذي أصاب حتى اليوم 33 شخصًا في الدولة الأميركية اللاتينية، بحسب "سكاي نيوز".

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون والإذاعة إنّه "اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ستدخل فنزويلا في حجر اجتماعي"، مشيرًا إلى أنّ هذا "الإجراء الجذري الضروري" سيشمل "سائر أنحاء البلاد".