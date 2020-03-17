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نائب المفوضية الأوروبية يضع نفسه قيد الحجر الصحي حتى 20 مارس

12:11 ص الثلاثاء 17 مارس 2020
نائب المفوضية الأوروبية يضع نفسه قيد الحجر الصحي حتى 20 مارس

فرانس تيمرمانس

بلجيكا - (أ ش أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن نائب رئيستها فرانس تيمرمانس، قرر وضع نفسه قيد الحجر الصحي حتى 20 مارس الجاري، في إجراء وقائي ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن "نائب رئيس المفوضية سيعمل من منزله"، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف مامير أن "نائب رئيس المفوضية اتخذ القرار عقب لقائه مطلع الشهر الجاري مع وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة برين بوارسون، والتي أعلن أنها مصابة بفيروس كورونا".

وقرر تيمرمانس وضع نفسه قيد الحجر الصحي في إجراء وقائي، وقال: "أنا أتمتع بصحة جيدة".

ولم يقم أي مفوض أوروبي آخر باتخاذ إجراء مماثل رغم أن المسؤول الأوروبي تواصل مع بعضهم بعد لقائه بالمسؤولة الفرنسية.

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فرانس تيمرمانس المفوضية الأوروبية الحجر الصحي فيروس كورونا

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