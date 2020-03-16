جواتيمالا تغلق حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستغلق حدودها لمدة 15 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفي مؤتمر صحفي ، قال الرئيس أليخاندرو جياماتي إن " مواطني جواتيمالا بالخارج فقط هم الذين سيتمكنون من الدخول ، لكنهم يجب أن يخضعوا لفترة حجر صحي".

وأضاف جياماتي "سيتم السماح بدخول البضائع".

وبرر جياماتي قراره بالقول إن ستة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس ، مما رفع إجمالي حالات الوفيات في البلاد إلى سبعة حالات.

يذكر أن أول مريض تم تشخيصه بالمرض قد توفي.