أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

جواتيمالا تغلق حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

11:55 م الإثنين 16 مارس 2020
جواتيمالا تغلق حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستغلق حدودها لمدة 15 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفي مؤتمر صحفي ، قال الرئيس أليخاندرو جياماتي إن " مواطني جواتيمالا بالخارج فقط هم الذين سيتمكنون من الدخول ، لكنهم يجب أن يخضعوا لفترة حجر صحي".

وأضاف جياماتي "سيتم السماح بدخول البضائع".

وبرر جياماتي قراره بالقول إن ستة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس ، مما رفع إجمالي حالات الوفيات في البلاد إلى سبعة حالات.

يذكر أن أول مريض تم تشخيصه بالمرض قد توفي.

رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي فيروس كورونا

الخبر التالى:

قطر تغلق المساجد وتوقف صلوات الجماعة للحد من خطر كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان