تونس: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 24 حالة

تونس - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 24 حالة بعد إضافة حالتين اثنين.

وأضاف رئيس الحومة التونسية - في كلمة اليوم الاثنين - أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية إضافية بعد قرارات يوم الجمعة الماضي وتتمثل في، غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية باستثناء البضائع والسلع وبعض رحلات الإجلاء الجوية، ومنع التجمعات على غرار الأسواق والحمامات والحفلات، والعمل بنظام الحصة الواحدة طيلة 7 ساعات وبزمنين مختلفين لتقليص الضغط على النقل، وتأجيل كل الفعاليات والأنشطة الرياضية والبطولات الوطنية بداية من اليوم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التطبيق بداية من يوم الأربعاء 18 مارس.

ولفت إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها إثر جلسات عمل وزارية تم عقدها في وقت سابق من اليوم لدراسة جملة من القرارات الإضافية لمكافحة الانتشار الوبائي لفيروس "كورونا" وتداعياته، مؤكدا أن عدد المصابين بكورونا في تونس سيكون بالآلاف إذا لم يتم الالتزام بالحجر الصحي.