كورونا يجبر بلجيكا على تشكيل حكومة بعد 10 أشهر من الانتخابات

بروكسل - (د ب أ)

مُنحت رئيسة وزراء بلجيكا المؤقتة صوفي ويلمز، اليوم الاثنين، سلطات خاصة لقيادة البلاد عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وذلك بعد 10 أشهر من الانتخابات غير الحاسمة التي أعطت آفاقًا سيئة لتشكيل ائتلاف.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية (بلجا) بأن الملك فيليب، كلف ويلمز بتشكيل حكومة اليوم الاثنين، في بروكسل ، بعد أن وافقت سبعة أحزاب معارضة على دعم حكومة الأقلية التي تترأسها ، والتي تتكون من ثلاثة أحزاب.

وستحظى حكومة ويلمز بحكم البلاد لمدة ستة أشهر كحد أقصى، وستركز كل جهودها في غضون تلك الفترة على مواجهة جائحة كوفيد -19.

وتحتفظ حكومة الأقلية الثلاثية بـ 38 مقعدًا فقط في البرلمان الفيدرالي البلجيكي المكون من 150 عضوًا.

واكتشفت بلجيكا حتى الآن 1058 حالة إصابة بمرض كوفيد – 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بينها خمس حالات وفاة.

وأعلنت ويلمز بالفعل إغلاقًا جزئيًا اليوم الجمعة ، حيث أغلقت المقاهي والمطاعم ، واعلنت اغلاق المدارس اعتبارًا من اليوم الاثنين .