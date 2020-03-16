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الأردن تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى 29 مصابًا

10:27 م الإثنين 16 مارس 2020
الأردن تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى 29 مصابًا

السلطات الصحية بالأردن

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 حالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

صعّدت الحكومة الأردنية من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الإثنين، مع تسجيل 29 إصابة مرشحة للزيادة، بعد وصول آلاف الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي، الذي ستعلق رحلاته، بداية من الثلاثاء حتى إشعار آخر.

وزارة الصحة الأردنية فيروس كورونا الأردن الحكومة الأردنية مطار الملكة علياء الدولي

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