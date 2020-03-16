اليمن يؤكد عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن

اليمن - (أ ش أ)

جدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن حتى الآن، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود الشعبية والرسمية والاستعداد لمواجهة الفيروس المستجد، في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية، وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وفقا للقرارات المتخذة وتبادل المعلومات والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.

وأكد رئيس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أهمية عدم التهاون أو الاستهتار بخطورة هذا المرض في ظل سرعة انتشاره وضرره وعدم توفر لقاح أو علاج ناجح حتى الآن مع ضعف النظام الصحي جراء الحرب، لافتا إلى ضرورة التكاتف لاتخاذ التدابير الوقائية والاستعداد لهذا الفيروس.

وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بشكل كبير على فحص العائدين؛ للحد من إمكانية دخول الوباء الوطن، حتى تستكمل تجهيزات المعامل ومراكز العزل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قامت بتجهيز المنافذ البرية والبحرية بوسائل الفحص اللازم، وتجهيز 11 فريقا صحيا للعمل في 11 منفذا جويا وبريا وبحريا ويجري تجهيز 12 مركزا للعزل والحجر الصحي في المحافظات المختلفة.