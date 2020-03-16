الأركان الكويتية تنفي قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا

الكويت - (أ ش أ)

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من أن مروحيات عسكرية تابعة للجيش، ستقوم برش مبيدات ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في جميع أنحاء الكويت.

وأهابت رئاسة الأركان، في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، اليوم الاثنين، بوسائل الإعلام المختلفة، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدم الالتفات أو تداول أية معلومات أو أخبار تنسب لوزارة الدفاع، ما لم تكن منشورة عبر حساباتها الرسمية، أو من خلال ما يتم إرساله بشكل رسمي لوسائل الإعلام.

وأكدت أن ابوأبها مفتوحة دائما لمختلف وسائل الإعلام للتواصل أو الاستفسار عن أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الوضوح؛ وذلك من خلال مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.