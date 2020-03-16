البنتاجون: إصابة ١٨ من موظفينا بفيروس كورونا

وكالات:

‏ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون"، إصابة 18 موظفا بفيروس كورونا حتى اليوم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع وزير الدفاع مارك إسبر، ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد خضع لتحاليل طبية بخصوص فيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان يوم السبت: "تلقيت هذا المساء تأكيدا بأن نتائج التحليل سلبية".

وخضع ترامب لتحاليل طبية بعد أيام من استضافته لاجتماع مع وفد برازيلي في منتجعه بفلوريدا، وذلك بعد تأكيد إصابة بعضهم بفيروس كورونا.

وكان فابيو واجنجارتن، وهو أحد مساعدي الرئيس البرازيلي، من بين من تأكدت إصابتهم بالمرض.

وقال كونلي: "لم تظهر أعراض المرض على الرئيس (ترامب) بعد أسبوع واحد على تناوله العشاء مع أعضاء الوفد البرازيلي في مارالاغو".

من جهة أخرى، أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، هو أسوأ كارثة صحية تواجه العالم.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الدول ضعيفة صحيا ستعاني من انتشار ‎كورونا.

وأكدت المنظمة أن الفيروس انتشر بشكل أكثر مما كان في الصين.

وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد الجمعة، أن أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعياً الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها".

وأشار إلى أن "خمسة آلاف شخص فقدوا حياتهم، وهي محطة مأسوية".

وقال إن أوروبا الآن لديها "حالات إصابة ووفيات بالفيروس أكثر من بقية العالم مجتمعا، ما عدا الصين".

وبحسب جيبريسيوس، فإن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض.

وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى معدات التشخيص والاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.‏