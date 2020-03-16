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روسيا تفرض قيودًا على دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب كورونا

08:53 م الإثنين 16 مارس 2020
روسيا تفرض قيودًا على دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب كورونا

فيروس كورونا

وكالات

قررت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، تقييد دخول الأجانب أراضي البلاد اعتبارًا من 18 مارس الجاري وحتى الـ1 مايو المقبل، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

من جانبها، أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك "روس بوتريب نادزور"، أن مختبراتها أجرت خلال اليوم الماضي زهاء 10 آلاف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وجاء في تقرير نشرته بوتريب نادزور": "مع حلول 15 مارس 2020، تم إجراء أكثر من 104 آلاف فحص طبي في مختبرات الهيئة للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا".

وأشارت الهيئة، إلى أن مختبراتها أجرت حتى يوم 14 مارس، 94852 فحصا طبيا من هذا النوع.

فيروس كورونا الحكومة الروسية الهيئة الفدرالية الروسية

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