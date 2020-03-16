ألمانيا تعلن عن قمة أوروبية لبحث أزمة كورونا

وكالات

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن إجراء قمة أوروبية غدًا الثلاثاء، بنظام "فيديو كونفرانس" لمناقشة أزمة فيروس كورونا الحالية، التي ضربت العالم أجمع.

ردت المستشارة الألمانية، على سؤال حول المدة المنتظر أن تستمر خلالها القيود والحظر المفروض من الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريحات لميركل بعد انتهاء جلسة لجنة متابعة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء الألماني، حيث قالت المستشارة الألمانية:" كلما زاد التزام كل واحد بهذه الشروط وهذه القواعد، تجاوزنا هذه المرحلة بصورة أسرع".

كانت ميركل أعلنت عن حظر رحلات العطلات الخارجية والداخلية للألمان بغرض الحد من انتشار الفيروس.