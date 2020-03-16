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ألمانيا تمنع الصلاة بمختلف دور العبادة للحد من انتشار كورونا

08:23 م الإثنين 16 مارس 2020
ألمانيا تمنع الصلاة بمختلف دور العبادة للحد من انتشار كورونا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ألمانيا - (أ ش أ)

قررت الحكومة الألمانية الاتحادية، وحكومات الولايات الألمانية الأخرى، اليوم الاثنين، منع إقامة الصلوات الجماعية لكل الأديان، وكذلك اللقاءات في الأندية ورحلات الحافلات.

ونص قرار المنع - الذي تلته المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل - على التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد وتجمعات الطوائف الدينية الأخرى.

وشهدت ألمانيا - حتى مساء الاثنين - 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بمدينة هامبورج الألمانيه فيما سجل 6 آلاف و672 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبار - في وقت سابق - أن هناك ألمان يواجهون صعوبات في العودة إلى ألمانيا، خاصة في تركيا والمغرب وإندونيسيا والفلبين، مضيفة أن الوزارة تتواصل على نحو مكثف مع شركات الطيران وشركات السياحة لإيجاد حلول لتلك الأزمة.

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