ألمانيا تمنع الصلاة بمختلف دور العبادة للحد من انتشار كورونا
ألمانيا - (أ ش أ)
قررت الحكومة الألمانية الاتحادية، وحكومات الولايات الألمانية الأخرى، اليوم الاثنين، منع إقامة الصلوات الجماعية لكل الأديان، وكذلك اللقاءات في الأندية ورحلات الحافلات.
ونص قرار المنع - الذي تلته المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل - على التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد وتجمعات الطوائف الدينية الأخرى.
وشهدت ألمانيا - حتى مساء الاثنين - 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بمدينة هامبورج الألمانيه فيما سجل 6 آلاف و672 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبار - في وقت سابق - أن هناك ألمان يواجهون صعوبات في العودة إلى ألمانيا، خاصة في تركيا والمغرب وإندونيسيا والفلبين، مضيفة أن الوزارة تتواصل على نحو مكثف مع شركات الطيران وشركات السياحة لإيجاد حلول لتلك الأزمة.
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