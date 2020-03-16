مطار نواكشوط يستعد لاستقبال آخر المسافرين قبل غلق الأجواء

نواكشوط - (أ ش أ)

قال وزير النقل الموريتاني محمد أحمد أمحيميد، إن مطار نواكشوط سيشهد خلال الساعات القادمة وصول رحلتين إحداهما من لاس بلماس والأخرى من باريس كآخر رحلتين قبل تطبيق غلق المجال الجوي.

واضاف الوزير في تصريح بثته الاذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء أن القادمين في الرحلتين سيطبق عليهم الحجز الاحتياطي الطبي الكامل بإعتبارهما قادمتين من منطقة تشهد تنامياً للفيروس، منبها في هذا الاطار إلى توفير عدد من الفنادق في نواكشوط لهذا الغرض ووجود حراسات عسكرية لتأمين الجميع.

وأكد على ان كافة المستلزمات اللوجستية قد تم توفيرها من اجل تأمين الراحة للمحجوزين والحيلولة دون الاختلاط، مشيراً إلى ان وزارة الصحة عملت على توفير كافة الآليات الضرورية لوقاية المتعاملين مع الأشخاص المحجوزين من خطر الفيروس من كمامات وقفازات ووسائل وقاية .

وأضاف أن كافة القادمين أمس من مناطق انتشار الوباء تم وضعهم رهن الحجز الصحي في ظروف جيدة.

وشهدت موريتانيا الجمعة الماضي تسجيل أول حالة من فيروس كورونا المستجد وهو نمساوي يعمل في شركة الذهب عاد لتوه من اوروبا.