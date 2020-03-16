تركيا توقف صلاة الجمعة لأجل غير مسمى لتجنب انتشار كورونا

إسطنبول - (د ب أ)

أعلن رئيس الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، اليوم الاثنين، تعليق صلوات الجماعة في مساجد البلاد، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى إشعار آخر.

وأوضح أرباش في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرةأنه تم إيقاف صلوات الجماعة في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مضيفا أن المساجد ستكون مفتوحة أمام الراغبين بالصلاة منفردين.

وفي السياق ذاته، أمرت وزارة الداخلية التركية بإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد بداية من اليوم الاثنين، وذلك لاحتواء تفش فيروس كورونا.

ولم تذكر الوزارة المدة التي يستمر فيها الحظر، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم (0700 بتوقيت جرينتش).

وأكدت تركيا حتى الآن 18 حالة إصابة، بحسب وزير الصحة فخر الدين قوجة. لكنه لم يذكر الأماكن التي تم فيها تسجيل الإصابات.

وقال قوجة، خلال الإعلان عن أكبر زيادة في الإصابات في يوم واحد، في وقت متأخر أمس الأحد إن الحالات الجديدة شملت سبعة أشخاص عادوا إلى تركيا من أوروبا وثلاثة من الولايات المتحدة.

وقال قوجة إن حالتين من حالات الإصابة الجديدة تتعلق بالحالة الإيجابية الأولى التي تم تسجيلها في 11 آذار/مارس.

ولم تبلغ السلطات التركية عن أي حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وكانت الحكومة قد أغلقت في السابق المدارس والجامعات وأوقفت الرحلات الجوية إلى عدة دول. كما قامت بعزل آلاف المعتمرين العائدين من السعودية مؤخرا في مهاجع الطلاب في العاصمة أنقرة وفي مدينة قونية وسط الأناضول.