أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

بريطانيا تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا

07:21 م الإثنين 16 مارس 2020
بريطانيا تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه في نهاية الأسبوع الجاري، ستحرص بلاده على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وشدد جونسون، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليًا بشأن أزمة تفشي كورونا، على ضرورة بقاء كبار السن والنساء الحوامل في المنازل، وأن يقتصر خروج المواطنين من منازهلم على المستشفيات وشراء الاحتياجات الضرورية فقط.

ودعا، البريطانيون إلى الابتعاد عن التواصل الاجتماعي المباشر خلال فترة انتشار الفيروس، للحد من تفشيه في البلاد والعالم.

وكرر جونسون، دعوته خلال المؤتمر الصحفي، ببقاء البريطانيون، في منازلهم لمدة 14 يومًا، مضيفًا أنه من الممكن أن يتضاعف عدد الإصابات إذا لم نتخذ التدابير اللازمة.

وأكد جونسون، أن الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة، مضيفًا أن بلاده ستتعامل بطرق مختلفة مع التجمعات البشرية في الوقت الحالي، للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح، أن بلاده تقود حملة كبيرة للعمل مع الحلفاء والشركاء من أجل مكافحة فيروس كورونا، وإيجاد عقار مضاد لهذا الفيروس.

بوريس جونسون بريطانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

تركيا توقف صلاة الجمعة لأجل غير مسمى لتجنب انتشار كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:فاروس: خفض الفائدة 3% قرار جريء يدعم الاقتصاد والبورصة