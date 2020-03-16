بريطانيا تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا

وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه في نهاية الأسبوع الجاري، ستحرص بلاده على تطبيق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وشدد جونسون، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليًا بشأن أزمة تفشي كورونا، على ضرورة بقاء كبار السن والنساء الحوامل في المنازل، وأن يقتصر خروج المواطنين من منازهلم على المستشفيات وشراء الاحتياجات الضرورية فقط.

ودعا، البريطانيون إلى الابتعاد عن التواصل الاجتماعي المباشر خلال فترة انتشار الفيروس، للحد من تفشيه في البلاد والعالم.

وكرر جونسون، دعوته خلال المؤتمر الصحفي، ببقاء البريطانيون، في منازلهم لمدة 14 يومًا، مضيفًا أنه من الممكن أن يتضاعف عدد الإصابات إذا لم نتخذ التدابير اللازمة.

وأكد جونسون، أن الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة، مضيفًا أن بلاده ستتعامل بطرق مختلفة مع التجمعات البشرية في الوقت الحالي، للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح، أن بلاده تقود حملة كبيرة للعمل مع الحلفاء والشركاء من أجل مكافحة فيروس كورونا، وإيجاد عقار مضاد لهذا الفيروس.