أمين التعاون الخليجي يلتقي سفير السعودية لدى اليمن

السعودية - (أ ش أ)

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأثنين، مع سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام للمجلسK أكد خلال الاجتماع على الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، مشيدا بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني.

ومن جهته أعرب السفير محمد آل جابر عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة، مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه وسيادته واستقراره، وينهي الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، مؤكداً استمرار المملكة في تقديم كافة أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي للشعب اليمني .