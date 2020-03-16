أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب فيروس كورونا الطقس سد النهضة تعليق العمرة

"الإيسيسكو" تعلن عن إجراءات استباقية جديدة لمواجهة الكورونا

06:57 م الإثنين 16 مارس 2020
"الإيسيسكو" تعلن عن إجراءات استباقية جديدة لمواجهة الكورونا

الإيسيسكو

المغرب - (أ ش أ)

أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن إجراءات استباقية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مقدمتها صرف راتبي شهري مارس وأبريل دفعة واحدة، ليتمكن الموظفون من مواجهة أي ظرف قد يطرأ خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور المالك - خلال لقاء مع موظفي الإيسيسكو في مقرها بالرباط اليوم الاثنين - إن المنظمة ستتيح لأكثر من 50% من موظفيها العمل من المنزل، خصوصا في القطاعات والمراكز التي يمكن تسيير العمل بها عبر الإنترنت، وحسب متطلبات العمل في كل إدارة، مع تأكيده التزام المنظمة بكل ما تتخذه السلطات المغربية من إجراءات خاصة بنظام العمل لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

هذا المحتوى من

الإيسيسكو سالم بن محمد المالك منظمة العالم الإسلامي للتربية فيروس كورونا

الخبر التالى:

أمين التعاون الخليجي يلتقي سفير السعودية لدى اليمن
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:فاروس: خفض الفائدة 3% قرار جريء يدعم الاقتصاد والبورصة