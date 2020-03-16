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الصحة العالمية: على الدول تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها

06:08 م الإثنين 16 مارس 2020
الصحة العالمية: على الدول تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمرها الصحفي اليومي، بشأن أزمة فيروس كورونا المتحور (كوفيد- 19) أنها رصدت انتشارًا كبيرًا للفيروس.

وأكدت المنظمة أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية في محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وطالبت المنظمة العالمية المعنية بالصحة الدول بتكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى جنيف أنها- حرصًا على الصحة العامة- قررت أن يعمل جميع موظفيها عن بعد، باستثناء الذين لا يمكنهم أداء وظائفهم إلا من مقر المنظمة.

وأوضحت المنظمة أنه لن يكون هناك بعد ذلك حضور إعلامي بمقر المنظمة، ولكن ستتم المؤتمرات والإحاطات الصحفية عن طريق دوائر الفيديو والبيانات التي ترسل بها المنظمة للصحفيين المعتمدين فى جنيف بشكل معتاد.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الفحوصات الطبية

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