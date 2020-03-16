ماليزيا تفرض قيودًا على السفر وتمنع دخول السائحين لمكافحة كورونا

كوالا لمبور - (د ب أ)

أمر رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، اليوم الاثنين، بفرض قيود صارمة على السفر وأمر بإغلاق المتاجر ومنع دخول السائحين إلى البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لمواجهة الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي كلمة إلى الأمة، قال ياسين إنه اعتبارا من بعد غد الأربعاء وحتى نهاية الشهر، يجب إغلاق كل الشركات، فيما عدا السوبر ماركت والأسواق العامة ومحلات البقالة.

كما قرر منع الماليزيين من السفر للخارج في هذه الفترة.