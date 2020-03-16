السعودية توجه القطاع الخاص بمنح إجازة للموظفين بسبب كورونا

(د ب أ):

وجهت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، القطاع الخاص بمنح إجازة للموظفين لمدة أسبوعين في مواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألزمت جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يوماً، على أن لا تحسب من رصيد الإجازات للمرأة الحامل, ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة, والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة.

وطالبت كذلك بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة، وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر, وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.