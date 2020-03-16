هولندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 والإصابات إلى 1423

أمستردام - أ ش أ

أعلنت هولندا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 والإصابات إلى 1423 حالة.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وكانت هولندا أعلنت - الجمعة - ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 804 حالات.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.