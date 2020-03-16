وزير الخارجية يقوم بجولة أفريقية حاملاً رسالة من السيسي

(وكالات):

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الثلاثاء، إلى العاصمة البوروندية، بوجمبورا، في مُستهل جولة أفريقية خارجية، بحسب بيان أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

وأفاد البيان بأن هذه الزيارة تشمل كذلك كلاً من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.