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وزير الخارجية يقوم بجولة أفريقية حاملاً رسالة من السيسي

02:40 م الإثنين 16 مارس 2020
وزير الخارجية يقوم بجولة أفريقية حاملاً رسالة من السيسي

سامح شكري وزير الخارجية

(وكالات):

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الثلاثاء، إلى العاصمة البوروندية، بوجمبورا، في مُستهل جولة أفريقية خارجية، بحسب بيان أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

وأفاد البيان بأن هذه الزيارة تشمل كذلك كلاً من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.

سامح شكري وزير الخارجية السيسي جولة أفريقية سد النهضة

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