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الثلاثاء.. الاتحاد الأوروبي يعقد قمة طوارئ عبر الفيديو حول الكورونا

02:34 م الإثنين 16 مارس 2020
الثلاثاء.. الاتحاد الأوروبي يعقد قمة طوارئ عبر الفيديو حول الكورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

أعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل أن قادة الاتحاد الأوروبي سوف يعقدون قمة طارئة عبر الفيديو حول أحدث تطورات فيروس كورونا غدا الثلاثاء، وسط تشديد الدول الأعضاء للقيود من أجل احتواء تفشي المرض.

وكتب ميشيل على تويتر حول جدول الأعمال القمة: "احتواء انتشار الفيروس وتوفير المعدات الطبية الكافية وتعزيز البحث والحد من التداعيات الاقتصادية هو أمر أساسي".

ودخلت عدة دول أوروبية في إغلاق، حيث أغلقت المدارس والمقاهي والمطاعم وقيدت جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية في الأسابيع المقبلة، في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس، الذي نشأ في مقاطعة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

ويوجد أيضا عدد من القيود الحدودية على مستوى منطقة شنجين حرة الحدود، حيث يمكن للمواطنين عادة السفر بحرية.

وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين، سينظر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في إجراءات تهدف إلى الحد من الأثر الاقتصادي لانتشار الفيروس، بعد أن حذرت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة من أن اقتصاد التكتل قد ينكمش هذا العام.

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