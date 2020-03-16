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المغرب يغلق الأماكن الترفيهية خوفًا من تفشي كورونا

02:30 م الإثنين 16 مارس 2020
المغرب يغلق الأماكن الترفيهية خوفًا من تفشي كورونا

أرشيفية

(وكالات):
أغلق المغرب المطاعم وقاعات السينما والمسارح والقاعات الرياضية، والأندية العامة والحمامات وغيرها من الأماكن الترفيهية، اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان: "هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض، وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".
وعلق المغرب، الذي أعلن رصد 29 حالة إصابة بالمرض، بينها حالة توفيت وحالة تعافت، كل الرحلات الجوية الدولية، وأغلق المدارس، ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.
وكان بيان أصدره الديوان الملكي المغربي ذكر أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات بإنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم (مليار دولار) لتحديث البنية التحتية الصحية، ودعم القطاعات الاقتصادية الضعيفة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال البيان إن الصندوق سيساعد في الحصول على المعدات الطبية الضرورية، ودعم قطاعات مثل السياحة، إضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الوظائف، والتخفيف من الآثار الاجتماعية للوباء.

المغرب فيروس كورونا الأماكن الترفيهية قاعات السينما

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