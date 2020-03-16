تركيا تغلق الحانات والمراقص لاحتواء تفشي الكورونا

اسطنبول - (د ب أ):

أمرت وزارة الداخلية التركية بإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد بداية من اليوم الاثنين، وذلك من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

ولم تذكر الوزارة المدة التي يستمر فيها الحظر، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم (0700 بتوقيت جرينتش).

وأكدت تركيا حتى الآن 18 حالة إصابة، بحسب وزير الصحة فخر الدين كوجا. لكنه لم يذكر الأماكن التي تم فيها تسجيل الإصابات.

وقال كوجا، خلال الإعلان عن أكبر زيادة في الإصابات في يوم واحد، في وقت متأخر أمس الأحد إن الحالات الجديدة شملت سبعة أشخاص عادوا إلى تركيا من أوروبا وثلاثة من الولايات المتحدة.

وقال كوجا إن حالتين من حالات الإصابة الجديدة تتعلق بالحالة الإيجابية الأولى التي تم تسجيلها في 11 مارس.

ولم تبلغ السلطات التركية عن أي حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وكانت الحكومة قد أغلقت في السابق المدارس والجامعات وأوقفت الرحلات الجوية إلى عدة دول. كما قامت بعزل آلاف المعتمرين العائدين من المملكة العربية السعودية مؤخرا في مهاجع الطلاب في العاصمة أنقرة وفي مدينة قونية وسط الأناضول.