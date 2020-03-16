كتلة عراقية تقر بعدم التوصل إلى تسمية مرشح لتشكيل الحكومة

بغداد - (د ب أ):

كشف رئيس كتلة سائرون في البرلمان العراقي النائب نبيل الطرفي اليوم الاثنين عن أن اللجنة السباعية الشيعية المكلفة بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة لم تتوصل إلى تسمية مرشح للمنصب.

وقال الطرفي المقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في تصريح صحفي اليوم :"يعلن تحالف سائرون أن اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية ".

وأضاف أن "على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".

وكانت المهلة الدستورية البالغة 15يوما لتسمية مرشح بديل لتشكيل الحكومة، قد انتهت الليلة الماضية ويتعين على الرئيس العراقي تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.