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ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 853

01:21 م الإثنين 16 مارس 2020
ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 853

فيروس كورونا

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 853 حالة، بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات اقترب من 15 ألفا بعد تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن 4996 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

فيروس كورونا وزارة الصحة الإيرانية التعليم الطبي الإيراني

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