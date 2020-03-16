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قبرص تعلن عن 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

01:17 م الإثنين 16 مارس 2020
قبرص تعلن عن 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

العالم يواجه فيروس كورونا

نيقوسيا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الإثنين، تسجيل 7 حالات مؤكدة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المعهد القبرصي لعلم الأعصاب والوراثة - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - أن هناك 5 أشخاص من الذين عادوا من المملكة المتحدة ومكثوا في بيوتهم كحجر ذاتي اتصلوا بالسلطات بعد ظهور الأعراض عليهم.. كما تم تأكيد حالتين جديدتين كانتا على علاقة وثيقة مع حالة تم اكتشافها مؤخرا.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 33 حالة بينما تم الكشف عن 6 حالات أخرى في الجزء الذي تحتله تركيا من قبرص.

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فيروس كورونا قبرص وزارة الصحة القبرصية

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