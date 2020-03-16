مقتل 11 من قوات الأمن في هجوم لطالبان وسط أفغانستان

كابول - أ ش أ

لقي 11 من أفراد قوات الأمن الأفغانية مصرعهم في هجوم لمسلحي حركة طالبان استهدف نقطة تفتيش أمنية بمقاطعة "شهرق" بإقليم "غور" وسط أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الاثنين، أن 20 من مسلحي طالبان لقوا مصرعهم في الاشتباكات، فيما أضرم فلول طالبان النار في مركبتين تابعتين للشرطة وسرقوا مركبة ثالثة.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.