قنصلية مصر بجدة: تعديل مواعيد الرحلات الاستثنائية لنقل العالقين

جدة - أ ش أ

أعلنت القنصلية العامة لمصر في جدة، اليوم الاثنين، أنه تم تعديل مواعيد الرحلات الجوية الاستثنائية التي تقوم شركة مصر للطيران بتسييرها لإعادة المواطنين الذين دخلوا إلى المملكة بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي العودة إلى أرض الوطن.

يأتى ذلك في إطار المتابعة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وما يستتبعها من تأثيرات على المواطنين، وبالإشارة إلى قرار السلطات السعودية تعليق الرحلات الدولية لمدة أسبوعين ابتداءً من أمس.

وذكرت السفارة أنه ستيم تسيير رحلتين يوميًا من جدة إلى القاهرة حتى يوم 20 مارس، ورحلة يوميًا من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم 20 مارس، ورحلة واحدة من أبها إلى القاهرة يوم 20 مارس.

ودعت القنصلية العامة، الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:

- هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094

- البريد الالكتروني للقنصلية العامة في جدة Consulate.jeddah@mfa.gov.eg

- هاتف عمليات مصر للطيران 8008200140