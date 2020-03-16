رئيسة اليونان تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

أثينا - أ ش أ

دعت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو اليوم الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"..مضيفة" إننا سننجح بالانضباط والتعقل والترابط والتفاؤل".

وقالت ساكيلاروبولو التي اختارت التواصل مع المواطنين اليونانين عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني،" إن الطريق الوحيد لحماية من نحب وأبناء وطننا هو البقاء بعيدا عنهم، نتبع بأمانة التعليمات بشكل جماعي وكذلك بشكل فردي وكذلك توجيهات العلماء والسلطات، مؤكدة أنها تتبع تلك التعليمات".

وأدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو اليمين الدستورية الجمعة الماضية.