إصابة 7 أشخاص في انفجار دراجة نارية مفخخة بالعراق

بغداد - أ ش أ

أصيب 7 أشخاص بينهم طفل في انفجار دراجة نارية مفخخة في قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاثنين- أن اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، وقع في قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل، وقد تم نقلهم للمستشفى.

ويشهد العراق، بين الحين والآخر انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية غالبا ما تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تشن القوات الأمنية على إثرها عمليات في مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.