كورونا.. واشنطن تدشن برنامجا بقيمة 700 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد

واشنطن- (بي بي سي):

خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، وأطلقت برنامجا تحفيزيا بقيمة 700 مليار دولار، في محاولة لحماية الاقتصاد من تأثير فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع جهود أعلن عنها يوم الأحد في المملكة المتحدة، واليابان، ومنطقة اليورو، وكندا وسويسرا.

وقال رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي، إن الوباء العالمي كان له تأثير "عميق" على الاقتصاد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن عملية الطوارئ "جعلتني سعيداً للغاية".

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 0 ٪ و0.25 ٪، وقال إنه سيبدأ في شراء السندات، ضمن عملية التسهيل الكمي، وهي خطوة تضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد.

وكان المجلس قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بعد اجتماع طارئ في 3 مارس.

ويعد هذا أول تخفيض لسعر الفائدة خارج الاجتماع المنتظم للمجلس الاحتياطي الفدرالي، منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وتراجعت أسواق الأسهم في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من أن الشلل الاقتصادي سوف يمحو أرباح الشركات ويثير ركوداً عالمياً.

لكن المؤشرات المبكرة تشير إلى أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يدعم الأسواق المالية.

وفي حديث بعد الاجتماع الطارئ، حذّر باول من أنه من المبكر جداً معرفة مدى تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال "الآفاق الاقتصادية تتطور على أساس يومي وهي تعتمد على انتشار الفيروس .. هذا ليس أمرا معروفا".