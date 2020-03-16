وزير فرنسي مصاب بالكورونا يفوز بعمودية إحدى البلدات

باريس - (د ب أ):

خيمت المخاوف من تفشي فيروس كورونا على الانتخابات المحلية في فرنسا، ما دفع الحكومة إلى الأمر بإغلاق الحانات والمطاعم ومعظم المتاجر من منتصف ليل السبت، لكن هذا لم يمنع فوز أحد المصابين بمنصب عمدة إحدى البلدات.

وفاز وزير الثقافة فرانك ريستر بأغلبية مطلقة في الجولة الأولى من انتخابات العمودية في بلدة كولومييه شرق باريس، حيث كان على رأس قائمة مدعومة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (حزب الوسط).

وكان ريستر يخضع للعزل في المنزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) الأسبوع الماضي. وشغل الوزير قبل ذلك منصب عمدة كولومييه من عام 2008 حتى عام 2017 عندما كان يتبع يمين الوسط، ولكنه تخلى عن العمودية بعد إعادة انتخابه نائبا برلمانيا وسرعان ما انضم إلى الوسط بقيادة ماكرون.

ومن المتوقع أن يحتفظ بمنصبه الوزاري بدلا من أن يتولى العمودية. ومن المتوقع أيضا أن يختار وزير الميزانية جيرالد دارمانين، وهو سياسي سابق من يمين الوسط، والذي فازت قائمته في الجولة الأولى في مدينة توركوينج شمالي البلاد، الاحتفاظ بمنصبه الحكومي.