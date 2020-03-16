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مقتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي في كمين نصبه الجيش اليمني بالجوف

08:33 ص الإثنين 16 مارس 2020
مقتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي في كمين نصبه الجيش اليمني بالجوف

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

لقي 6 عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم في كمين محكم للجيش اليمني شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني - في تصريح نقلته قناة "العربية" الإخبارية"- إن وحدة من الجيش نفّذت كميناً محكمًا لمجموعة من عناصر المليشيات أدى إلى مقتل ستة منهم وأسر آخرين ومصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم".

وأضاف المصدر أن من ضمن الآليات التي تم مصادرتها عربة قتالية على متنها كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني الحوثيون مقتل حوثيين
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