انخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل أدنى زيادة يومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ثلاثة أسابيع، حيث تم تسجيل 74 إصابة إضافية مؤكدة ، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة، وفقًا للأرقام الصادرة عن السلطات الصحية.

وسجل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية 74 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة يومية منذ 25 فبراير الماضي، مما يجعل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفيروس في البلاد يرتفع إلى 8 آلاف و236 شخصا.

وأكدت أحدث البيانات وجود انخفاض في معدل الإصابات الجديدة خلال الأيام السابقة. وأعلنت كوريا الجنوبية أن عدد من حالات التعافي زاد عن الإصابات الجديدة للمرة الأولى منذ بداية تفشي المرض يوم الجمعة الماضي.

وتتركز معظم الحالات في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد والمنطقة المحيطة بها.