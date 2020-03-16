أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة أجور الموظفين تعليق الدارسة أسعار الذهب فيروس كورونا الطقس منخفض التنين سد النهضة تعليق العمرة

رئيس وزراء فرنسا يواجه شيوعيا في جولة اعادة انتخابات رئاسة البلدية

06:08 ص الإثنين 16 مارس 2020
رئيس وزراء فرنسا يواجه شيوعيا في جولة اعادة انتخابات رئاسة البلدية

رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب


باريس - (د ب أ):
تقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في الجولة الأولى من الانتخابات على منصب العمدة في مدينة لوهافر الساحلية، لكنه سيخوض جولة اعادة ضد منافس شيوعي.

وفي حال خسارة الانتخابات البلدية فإن الأمر سيكون بمثابة ضربة قوية للمصداقية السياسية لفيليب، على الرغم من أنه لا ينوي تولي منصب العمودية مباشرة حال فوزه، لكنه يفضل البقاء في منصب رئيس الوزراء.

وحصل فيليب، السياسي من تيار يمين الوسط المدعوم من حزب الوسط للرئيس إيمانويل ماكرون، على6ر43 بالمئة من الأصوات- اقل من نسبة 52 بالمئة التي حصل عليها في الجولة الأولى من انتخابات عام 2014.

وجاء المشرع الشيوعي جان بول ليوك في المركز الثاني بنسبة 9ر35 بالمئة، ويأمل في الحصول على أصوات مرشح الخضر الذي جاء في المركز الثالث بنسبة 8.3 بالمئة.

إدوار فيليب انتخابات رئاسة البلدية الشيوعيين

الخبر التالى:

البيت الأبيض: قادة مجموعة السبع يعتزمون بحث التعامل مع تفشي فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان