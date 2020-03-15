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البيت الأبيض يطالب الأمريكيين بعدم تخزين المواد الأساسية

10:44 م الأحد 15 مارس 2020
البيت الأبيض يطالب الأمريكيين بعدم تخزين المواد الأساسية

البيت الأبيض يطالب الأمريكيين بعدم تخزين المواد ال

واشنطن - (د ب أ):

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالمديرين التنفيذيين لمتاجر السلع الغذائية وسلاسل الإمدادات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وطالب البيت الأبيض بعد الاتصال الهاتفى الشعب الأمريكي بعدم تخزين المواد الأساسية اليومية.

البيت الأبيض تخزين السلع المتاجر فيروس كورونا

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