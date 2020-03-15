البيت الأبيض يطالب الأمريكيين بعدم تخزين المواد الأساسية
10:44 م الأحد 15 مارس 2020
واشنطن - (د ب أ):
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بالمديرين التنفيذيين لمتاجر السلع الغذائية وسلاسل الإمدادات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وطالب البيت الأبيض بعد الاتصال الهاتفى الشعب الأمريكي بعدم تخزين المواد الأساسية اليومية.
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