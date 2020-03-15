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الأمن الأردني يلقي القبض على مصاب بكورونا هارب من الحجر

10:34 م الأحد 15 مارس 2020
الأمن الأردني يلقي القبض على مصاب بكورونا هارب من الحجر

الأمن الأردني

وكالات

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريقًا من البحث الجنائي تولى مهمة التحري عن الشخص الذي هرب من العزل الصحي في مستشفى الأمير حمزة، ونجح في ألقاء القبض عليه، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية.

وأضاف: "تمكن الفريق من تحديد مكان الشخص الهارب ومداهمته بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، وإلقاء القبض عليه"، مشيرا إلى جلب خادمة وجدت بذات المكان لإجراء الفحوص اللازمة لها.

وكشف وزير الصحة الأردني سعد جابر في وقت سابق، عن هروب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة، مشيرا إلى أن المصاب هرب قبل إدخاله قسم العزل الصحي.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم الأحد، لتصل إلى 10 حالات.

الأردن العزل الصحي وزير الصحة الأردني فيروس كورونا

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