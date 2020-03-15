الخارجية تسلم رسائل من السيسي لقادة الجزائر وتونس وموريتانيا بشأن سد النهضة

وكالات:

زار وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، للقاء وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

وبحث الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في المجالات كافة، فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العواصم الثلاث.