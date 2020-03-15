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العراق يعلق الرحلات الجوية ويفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا

10:11 م الأحد 15 مارس 2020
العراق يعلق الرحلات الجوية ويفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا

العراق يعلق الرحلات الجوية ويفرض حظر التجوال

وكالات

أعلن العراق، اليوم الأحد، حظرًا شاملاً للتجوال في العاصمة بغداد، وتعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وأكدت الحكومة العراقية، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن حظر التجوال في بغداد يطبق حتى 24 مارس الجاري.

وقررت الحكومة العراقية، تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وحتى 24 من مارس، مع تفويض المحافظين بصلاحيات فرض حظر التجوال في محافظاتهم خوفًا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

تعليق الرحلات الجوية العراق فيروس كورونا حظر التجوال

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